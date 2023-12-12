انتشال جثتين من ضحايا فيضان درنة

12 ديسمبر، 2023 10:53 م
0 1

أخبار ليبيا 24

انتشل، الهلال الأحمر فرع درنة، اليوم الثلاثاء، جثتين من ضحايا الفيضان الذي ضرب المدينة في سبتمبر الماضي.

وقال الهلال الأحمر، إنّه انتشل جثة متحللة بالقرب من عمارة برج الشاطئ على البحر، إضافة إلى انتشال جثة أخرى متحللة في شارع البحر بالقرب من مطعم برجم.

ويوم الإثنين، ذكر الهلال الأحمر فرع درنة، أن فريق انتشال الجثث، التابع لمكتب الحماية، انتشل جثة من مدرسة الزهراء.

ويعمل الهلال الأحمر، على إرسال الجثث لحفظها بمستشفى مدخل المدينة ولاستكمال باقي الإجراءات مع الجهات المختصة.

 

الوسوم
12 ديسمبر، 2023 10:53 م
0 1

المزيد من الأخبار

تكالة يبلغ عقيلة برفض إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة

12 ديسمبر، 2023 9:44 م

88 % يتوقعون فشل باتيلي في جمع الأطراف الـ5 على طاولة حوار واحدة

12 ديسمبر، 2023 8:28 م

وزير الداخلية التونسي يؤكد على ضرورة سد كل المنافذ أمام تجارة البشر والهجرة غير الشرعية 

12 ديسمبر، 2023 7:20 م

باتيلي: الوجهاء والأعيان لهم دور حاسم في المحافظة على النسيج الاجتماعي 

12 ديسمبر، 2023 6:55 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى