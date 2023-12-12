انتشال جثتين من ضحايا فيضان درنة

أخبار ليبيا 24

انتشل، الهلال الأحمر فرع درنة، اليوم الثلاثاء، جثتين من ضحايا الفيضان الذي ضرب المدينة في سبتمبر الماضي.

وقال الهلال الأحمر، إنّه انتشل جثة متحللة بالقرب من عمارة برج الشاطئ على البحر، إضافة إلى انتشال جثة أخرى متحللة في شارع البحر بالقرب من مطعم برجم.

ويوم الإثنين، ذكر الهلال الأحمر فرع درنة، أن فريق انتشال الجثث، التابع لمكتب الحماية، انتشل جثة من مدرسة الزهراء.

ويعمل الهلال الأحمر، على إرسال الجثث لحفظها بمستشفى مدخل المدينة ولاستكمال باقي الإجراءات مع الجهات المختصة.