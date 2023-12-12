الوطنية لحقوق الإنسان: 955 مهاجرًا توفوا قُبالة السواحل الليبية منذُ بداية 2023 

أخبارليبيا24

كشفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن قرابة (1000) مهاجرًا توفوا قُبالة السواحل الليبية منذُ بداية 2023م.

وأوضحت المؤسسة أن 955 مهاجرًا غير شرعي توفوا وفُقِد 1255 آخرين أثناء محاولتهم العبور من ليبيا باتجاه أوروبا، منذ بداية هذا العام حتى تاريخ 9 ديسمبر الجاري.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الأعداد تأتي بحسب أحدث إحصائيات نشرتها المنظمة الدولية للهجرة.

وأفادت أنه في ذات الفترة شهدت إعادة 15,383 مهاجرًا غير شرعي إلى ليبيا، بينهم 11,423 رجل و1066 امرأة و556 طفل، إضافة إلى 2443 آخرين لم تُحدّد هوياتهم.

يذكر أنه خلال عام 2022 الماضي، أُعيد 24,684 مهاجر غير نظامي إلى ليبيا، بينما تم تسجيل وفاة 529 مهاجر، وفقدان 848 آخرين بحسب التقرير السنوي للمنظمة الدولية للهجرة.