الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الأمم المتحدة بتعيين مقرر دولي في ليبيا 

أخبارليبيا24

جددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مطالبتها لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالعمل على تعيين مقرر دولي خاص معني بحقوق الإنسان في ليبيا.

وأكدت المؤسسة في بيان لها بمناسبة الاحتفال السنوي باليوم العالمي لحقوق الإنسان أن منظومة الأمم المتحدة، قد أخفقت خلال عقد من الزمن في اتخاذ ما يفرضه عليها الميثاق من تدابير وإجراءات لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في ليبيا.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الذكرى تأتي في ظل أوضاع وتحولات خطيرة لحالة حقوق الإنسان بليبيا، حيث مازال الشعب الليبي يعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية.

وأشارت الى أن القمع لحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي، والمصادرة للحريات العامة، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على مستوى حق الرعاية الصحية والتعليم وتردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وانتهاك الحقوق المدنية والسياسية والوظيفية، والعمل النقابي والسياسي والمجتمع المدني والإعلام والصحافة، ساهمت بشكل كبير جدًّا في زيادة حدة انتهاكات حقوق الإنسان، وتقويض الحريات العامة وسيادة القانون والعدالة، وتعزيز وترسيخ حالة الإفلات من العقاب في ليبيا.