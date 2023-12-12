النحيب يناقش مع نائب المحافظ الأوضاع المالية الخاصة بالاقتصاد والاستثمار والتنمية 

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ناقش رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة بدر النحيب، اليوم الثلاثاء مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، الأوضاع المالية الخاصة بالاقتصاد والاستثمار والتنمية.

وتطرق اللقاء بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي إلى الصعوبات التي تواجه سير العمليات الاقتصادية.

وأبدى النحيب تعاونه في تذليل هذه الصعوبات والمشاكل بإحالة التقارير والمشاريع والمقترحات الصادرة من المصرف المركزي إلى اللجنة حتى يتسنى لأعضاء اللجنة دراسة الأوضاع وتحديد المعوقات والمشاكل وتقديمها وعرضها على مجلس النواب.

وتعهد البرعصي بتعاونه الكامل في إحالة كل ما يخص اختصاص لجنة الاقتصاد من تقارير ومقترحات ومراسلات صادرة من مصرف ليبيا المركزي.