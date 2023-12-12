النحيب يناقش مع نائب المحافظ الأوضاع المالية الخاصة بالاقتصاد والاستثمار والتنمية 

12 ديسمبر، 2023 6:13 م
0 0

أخبارليبيا24 

ناقش رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة بدر النحيب، اليوم الثلاثاء مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، الأوضاع المالية الخاصة بالاقتصاد والاستثمار والتنمية.  

وتطرق اللقاء بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي إلى الصعوبات التي تواجه سير العمليات الاقتصادية. 

وأبدى النحيب تعاونه في تذليل هذه الصعوبات والمشاكل بإحالة التقارير والمشاريع والمقترحات الصادرة من المصرف المركزي إلى اللجنة حتى يتسنى لأعضاء اللجنة دراسة الأوضاع وتحديد المعوقات والمشاكل وتقديمها وعرضها على مجلس النواب. 

وتعهد البرعصي بتعاونه الكامل في إحالة كل ما يخص اختصاص لجنة الاقتصاد من تقارير ومقترحات ومراسلات صادرة من مصرف ليبيا المركزي. 

12 ديسمبر، 2023 6:13 م
0 0

المزيد من الأخبار

مع غانيون وأورلاندو..التومي يستعرض مستجدات عمليات التعافي وخطة إعادة إعمار مدينة درنة 

12 ديسمبر، 2023 5:53 م

الطرابلسي: تسليم منفذ رأس أجدير بشكل كامل للداخلية الليبية 

12 ديسمبر، 2023 5:05 م

بالأسماء..التعرف على هوية جثامين (3) من مفقودي 2011 و2014 بدرنة 

12 ديسمبر، 2023 4:05 م
مهاجرين غير شرعيين

الوطنية لحقوق الإنسان: 955 مهاجرًا توفوا قُبالة السواحل الليبية منذُ بداية 2023 

12 ديسمبر، 2023 3:15 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى