الطرابلسي: تسليم منفذ رأس أجدير بشكل كامل للداخلية الليبية 

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أكد وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء تسليم منفذ رأس أجدير بشكل كامل للداخلية الليبية.

وأضاف الطرابلسي في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي كمال الفقيه :”تمكنا من تخفيض عدد المشتبه بأسمائهم في معبر رأس أجدير من 2000 إلى 350 اسم”.

تابع وزير الداخلية :”نعمل على تقليص عدد الأسماء باستثناء من يثبت تورطهم في جرائم جنائية”.

وأكد الطرابلسي أنهم يتعاونون مع الطرف التونسي، لافتًا إلى أنهم وتمكنوا من معالجة ملفات الهجرة والتهريب والاتجار بالبشر.

وواصل وزير الداخلية :”نعمل على تركيب أبراج مراقبة على طول الحدود الليبية التونسية المشتركة وقوات الدرك التونسي تتعاون مع الجهات الأمنية الليبية بشكل كامل”.

وأشار الطرابلسي، إلى أن وزارة الداخلية الليبية تعمل بمهنية وأداؤها بعيد عن الجهوية والقبلية.