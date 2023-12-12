الحكومة الليبية تبحث القضايا الاجتماعية والثقافية والبيئية في البلاد

12 ديسمبر، 2023 10:34 ص
0 0

عُقد أمس الإثنين في مدينة بنغازي، اجتماع ثلاثي شمل وزراء الشؤون الاجتماعية والثقافة والبيئة بالحكومة الليبية، بحث القضايا الاجتماعية والثقافية والبيئية في البلاد.

وناقش وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية “المبروك محمد غيث” مع وزير الثقافة والفنون “صالحة التوميالدروقي ووزير البيئة “محمد عبدالحفيظ زايد”، سبل تعزيز التعاون المشترك من خلال طرح العديد من المبادراتذات الصلة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والبيئية عبر خطة متكاملة خلال العام الجديد 2024.

وأكدا وزيري الثقافة والبيئة على أهمية الدور الهام الذي تلعبه وزارة الشؤون الاجتماعية في تعزيز دور الأسرةوالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وكافة المشمولين بالرعاية الاجتماعية في البرامج الثقافية والفنية والبيئةالمشتركة، لتحقيق الأهداف الوطنية في رفع مستوى الوعي الثقافي والبيئي.

12 ديسمبر، 2023 10:34 ص
0 0

المزيد من الأخبار

توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء.

12 ديسمبر، 2023 9:42 ص
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الأمم المتحدة بتعيين مقرر دولي في ليبيا 

12 ديسمبر، 2023 1:35 ص

الإمداد الطبي: وصول 17 حاوية من مشغلات الكلى إلى مخازن الجهاز 

12 ديسمبر، 2023 1:23 ص

باتيلي: اتفقت مع حفتر على تسهيل إجراء الانتخابات في المستقبل القريب 

12 ديسمبر، 2023 12:21 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى