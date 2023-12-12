الحكومة الليبية تبحث القضايا الاجتماعية والثقافية والبيئية في البلاد

عُقد أمس الإثنين في مدينة بنغازي، اجتماع ثلاثي شمل وزراء الشؤون الاجتماعية والثقافة والبيئة بالحكومة الليبية، بحث القضايا الاجتماعية والثقافية والبيئية في البلاد.

وناقش وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية “المبروك محمد غيث” مع وزير الثقافة والفنون “صالحة التوميالدروقي “ ووزير البيئة “محمد عبدالحفيظ زايد”، سبل تعزيز التعاون المشترك من خلال طرح العديد من المبادراتذات الصلة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والبيئية عبر خطة متكاملة خلال العام الجديد 2024.

وأكدا وزيري الثقافة والبيئة على أهمية الدور الهام الذي تلعبه وزارة الشؤون الاجتماعية في تعزيز دور الأسرةوالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وكافة المشمولين بالرعاية الاجتماعية في البرامج الثقافية والفنية والبيئةالمشتركة، لتحقيق الأهداف الوطنية في رفع مستوى الوعي الثقافي والبيئي.