الاتحاد السعودي يفوز على أوكلاند سيتي ليواجه الأهلي المصري ربع نهائي كأس العالم للأندية

أخبار ليبيا 24

فاز الاتحاد السعودي على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثة أهداف نظيفة، حيث ضمن تأهله إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية ليواجه الأهلي المصري على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

واستطاع رومارينيو، في الدقيقة 29، إحراز الهدف الأول للاتحاد بعد تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 34، أحرز نغولو كانتي الهدف الثاني للاتحاد، فيما أحرز قائد الفريق كريم بنزيما، الذي حقق اللقب 5 مرات آخرها في نسخة 2022 مع ريال مدريد، في الدقيقة 41 الهدف الثالث، والخامس له في مسيرته بكأس العالم للأندية.

وسيواجه الاتحاد السعودي مستضيف البطولة الأهلي المصري في الدور ربع النهائي، على أن يلتقي الفائز حينها بفريق فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي على ملعب الجوهرة المشعة أيضًا.