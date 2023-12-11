مخصصا أكبر ميزانية لتطوير قطاع الطاقة.. الدبيبة يطلق استراتيجية الطاقات المتجددة

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، إن حكومته اعتمدت ميزانية هي الأكبر في تاريخ قطاع النفط بهدف تطوير قطاع الطاقة.

وأشار الدبيبة خلال إطلاق استراتيجية الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة إلى تشكيل خارطة طريق حقيقية للسياسة الوطنية للطاقات المتجددة.

وأعلن الدبيبة توجيهه إلى المؤسسة الليبية للاستثمار ببدء الاستثمار الحقيقي في قطاع الطاقات المتجددة، داعيا إلى توسيع التعاون العالمي في هذا القطاع.

ونوه رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى التعاقد مع شركة توتال إينرجي لتنفيذ أول مشروع لإنتاج 500 ميغاوات، وجرى تسليم الموقع لبدء التنفيذ، مشيرا إلى توقيع ثلاث اتفاقيات مع مالطا وإيطاليا لتنفيذ خط بحري وتوصيل الطاقة المتجددة لأوروبا.

وبحسب حكومة الوحدة، قدم فريق الاستراتيجية عرضا ضوئيا يبين ملامحها والذي أوضح الخطوات المنجزة في المشروعات والبرامج خلال السنوات 2023-2035 ليكون العام 2023 عاما دون انقطاع في الكهرباء باعتباره الهدف الأساسي الواجب تحقيقه والانطلاق في الاستراتيجية الوطنية. .

كما بيّن محاور الاستراتيجية الأربعة، وهي تنويع الطاقة ورفع مساهمة الطاقات المتجددة من خلال تقنية الخلايا الشمسية وطاقة الرياح والمركزات الشمسية والتي يستهدف من خلالها إنتاج 4000 ميغاوات.

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ويرتكز المحور الثاني على الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، أما المحور الثالث فيركز على كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك من خلال الإنارة الموفرة للطاقة والتي تستهدف توفير 4% من الاستهلاك، وتوزيع الطاقة الكهروضوئية الشمسية والذي يستهدف توفير 2%، وكذلك برنامج تسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية ويستهدف توفير 1% من استهلاك الطاقة، وبرنامج معايرة وتوسيم الأجهزة الذي يستهدف بدوره توفير 4%، بالإضافة إلى برنامج تسعير الكهرباء والذي يوفر 4% من الاستهلاك.

أما المحور الرابع في الاستراتيجية فيختص بالمبادرات الرئيسة والداعمة، والتي ارتكزت على الإنارة الموفرة للطاقة، وتسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية.