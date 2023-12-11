ليبيا تشارك في قمة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف

أخبار ليبيا 24

ترأس المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، الوفد الليبي المشارك في قمة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية والتي تتزامن مع حلول الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وبحسب بيان منصة حكومتنا، تناقش القمة التي يشارك فيها رؤساء دول وحكومات ومسؤولون رفيعو المستوى عدة مواضيع تخص التأكيد على التزام الدول الأعضاء باتفاقيات ومعاهدات السلام والأمن العالمي.

كما تناقش القمة مستقبل حقوق الإنسان والتكنولوجيات الرقمية والتنمية والاقتصاد العالمي خلال يومي 11 و 12 ديسمبر الجاري.