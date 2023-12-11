للمرة الأولى.. ليبيا تشارك في قمة أفريقيا للتواصل الشبابي

أخبار ليبيا 24

شارك وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزني، الأحد، بالاجتماع الوزاري الثامن للجنة التوجيهية لمنظمة تواصل الشباب، بحضور 30 وزيرًا من الدول الأفريقية ضمن فعاليات اليوم الثاني لقمة أفريقيا السادسة للتواصل الشبابي المقامة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وتشارك ليبيا للمرة الأولى بالقمة الأفريقية للشباب، والتي تعد أكبر تجمع للشباب الأفريقي، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة، اليوم الإثنين.

واستعرض الاجتماع الخطة الاستراتيجية 2030 لمنظمة تواصل الشباب الموجودة في 32 دولة أفريقية، وتسعى المنظمة منذ تأسيسها لربط شباب القارة من أجل التحول الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين الشباب من خلال تعزيز معارفهم وخبراتهم والاستثمار في أفكارهم وابتكاراتهم ومبادراتهم.

ورحب الوزراء المشاركون في الاجتماع بطلب انضمام ليبيا لمنظمة يوث كونكت أفريقيا متمثلة في وزارة الشباب.