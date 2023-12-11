لأول مرة منذ 10 سنوات.. معدل البطالة التركي يتراجع

11 ديسمبر، 2023 10:37 م
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أخبار ليبيا 24

تراجع معدل البطالة في تركيا خلال شهر أكتوبر الماضي بمقدار 0.5 بالمئة على أساس شهري.

معهد الإحصاء التركي، أكد في بياناتٍ حديثة أن معدل البطالة في تركيا سجل في أكتوبر 8.5 بالمئة وهو أدنى مستوى له منذ 10 سنوات، بحسب المعهد.

وفيما سبق.. سجل معدل العجز التجاري التركي انخفاضًا قدره 32.6 بالمئة على أساس سنوي.

وزارة التجارة التركية أكدتْ تقلص العجز إلى 5.92 مليار دولار في نوفمبر، كما سجلت الصادرات ارتفاعًا بـ 5.2 بالمئة إلى 23.01 مليار دولار في نوفمبر، بحسب بيانات الوزارة.

من جهةٍ أخرى… حقق الاقتصاد التركي نموًا قدره 5.9% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي.

11 ديسمبر، 2023 10:37 م
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