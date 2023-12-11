عدد ضحايا غزة يلامس 19 ألف شهيد

أخبار ليبيا 24

بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 18 ألفاً و205 شهيد.

وزارة الصحة أعلنت عن حصيلة القتلى والجرحى، حيث بلغ عدد المصابين 49 ألفاً و645 مصاباً، بينما تجاوز عدد الضحايا حاجز الـ18 ألف شهيد.

بدورها قالت منظمة الصحة العالمية، إن النظام الصحي في قطاع غزة «منهك ولا يمكنه تحمّل خَسارة سيارة إسعاف أو سرير مستشفى واحد» على حد تعبيرها.

المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندمير، أكد خلال مؤتمر صحافي بجنيف، أنّ «الوضع يزداد فظاعة يوماً بعد يوم بشكل لا يصدَّق» وفق قوله.

وفي وقتٍ سابق.. أظهرت بيانات حكومية في فلسطين أن 60 في المائة من الجرحى في قطاع غزة بحاجة إلى إخراجهم من القطاع لتلقي العلاج فوراً.