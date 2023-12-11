حفتر يستقبل وفدا من مشايخ الأزهر وشيوخا من كل المدن الليبية

11 ديسمبر، 2023 9:53 ص
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أخبار ليبيا 24

استقبل، القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وفدا من مشايخ الأزهر الشريف وعدد من الشيوخ القادمين من كل المدن الليبية.

وعبّر الوفد، وفقا لمكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة، على ثنائه وشكره لما تبذله القيادة العامة لدعم المحفظين وحملة كتاب الله، والمساهمة في إرجاع المسابقات الدينية المحلية والإقليمية والعربية إلى ليبيا.

وأضاف المكتب، أن وفد مشايخ الأزهر قدم واجب العزاء في ضحايا الكارثة، التي حلّت بمدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي في سبتمبر الماضي جراء الفيضانات.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة، إن القائد العام رحّب بهذا اللقاء الذي اعتبره لقاءً مباركاً جمع بينه وبين حملة القرآن ومشايخ الأزهر الشريف.

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11 ديسمبر، 2023 9:53 ص
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