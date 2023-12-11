توقعات بتحسن تدريجي للطقس الماطر على شمال شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، إن من المتوقع حدوث انقشاع تدريجي في السحب الممطرة، مساء، على معظم مناطق الشمال الشرقي لليبيا، بحيث تكون السماء قليلة السحب يوم الغد.

وتشهد مناطق شرق ليبيا سقوط أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة أحيانًا خاصة على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر، حيث تمتد الأمطار إلى مناطق الدواخل، الواحات وجالو والجغبوب والسرير.

وقد تتسبب الأمطار في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 14 و19 درجة مئوية. وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن تتكاثر السحب أحيانًا هذا اليوم على المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس ومصراتة إلى سرت.

وأوضح، أن الطقس يكون مستقرًا على باقي مناطق ليبيا -أغلب المناطق الغربية والجنوبية- مع درجات حرارة قصوى تتراوح ما بين 15 و21 درجة مئوية ويشمل الاستقرار مناطق الشمال الشرقي يوم الغد.