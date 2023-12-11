بينها القتل والحرابة.. النيابة العامة تضبط 33 متهما بجرائم متنوعة

أخبار ليبيا 24

أكدت النيابة العامة ضبط 33 متهما غيابيا في جرائم مختلفة بينها القتل والمخدرات في مدن طرابلس والعجيلات وترهونة وأوباري.

وقال مكتب النائب العام، في له الأحد، إن المضبوطين متهمون بارتكاب جرائم القتل والحرابة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وإساءة استعمال شبكة المعلومات الدولية وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وتوصل مأمورو الضبط القضائي إلى 33 متهما مطلوبا لسلطة التحقيق، من بينهم اثنان قتلا تسع ضحايا، واتجهت إرادة آخر إلى قتل 18 مهاجرا، وتسلل آخر إلى أجهزة 70 ضحية لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة.