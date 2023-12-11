بلدية طرابلس المركز تجدد المطالبة بحل جذّري للمباني المتهالكة

11 ديسمبر، 2023 1:08 م
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أخبار ليبيا 24

جددت، بلدية طرابلس المركز، اليوم الإثنين، تحت وسم “أنقذوا المباني المتهالكة” مطالبتها لحكومة الوحدة بسرعة التدخل لإجراء حلول جذرية للمباني الآيلة للسقوط داخل نطاقها البلدي.

وعرضت البلدية، على حسابها في فيسبوك، صور من المباني المتهالكة داخل محلة عمر المختار، والتي قالت إنها تحتاج لحلول جذرية لسلامة السكان.

وسبق، أن شهدت بلدية طرابلس المركز، سقوط عدد من المباني بسبب تهالكها، دون إيجاد حلول لها من قبل الحكومات المتعاقبة، منذ عشر سنوات.

 

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11 ديسمبر، 2023 1:08 م
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