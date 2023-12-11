الوطنية للنفط: مليون و214 ألف برميل يوميًا إنتاج الخام خلال الـ 24 ساعة الماضية 

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أكدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الإثنين أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و214 ألف برميل يوميًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها على “فيسبوك” أن إنتاج المكثفات عن نفس الفترة بلغ 54 ألف برميل يومياً.

استكمالاً للاجتماعات الفنية السنوية بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الأجنبية المشاركة، عقدت

وكانت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة، عقدت اليوم الإثنين، اجتماعاً تقابلياً فنياً بالمقر الرئيسي للمؤسسة بـطرابلس، مع نظراءَها من شركة “سوناطراك” الجزائرية.

وشهد الاجتماع مناقشة المشاريع المنجزة للشركة فيما يخص برامج الاستكشاف والاستطلاع للعام 2023 والبرامج والميزانية المقترحة للعام 2024 ، فيما يخص برامج المسح السيزمي والحفر الاستكشافي والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول بين إدارتي الاستكشاف بالمؤسسة وسوناطراك بعد أن أعلنت الشركة في 7 نوفمبر الماضي، رفع حالة القوة القاهرة عن القطع الممنوحة لها في ليبيا، وحققت 4 اكتشافات غازية بالمنطقة التعاقدية 96/95 بحوض غدامس.