الهلال يفوز على سوبر سبورت ويحقق أول ثلاث نقاط بالكونفيدرالية الأفريقية

أخبار ليبيا 24

فاز الهلال الليبي على ضيفه سوبر سبورت الجنوب أفريقي بنتيجة هدفين لهدف على ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).

وبهذا الفوز حصل الهلال على أول ثلاث نقاط في المجموعة، بعدما خسر أول مباراتين أمام كل من اتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر المصري.

واحتل الهلال المركز الثالث بالمجموعة.

وتقدم الهلال عن طريق المعتصم بالله التائب في الدقيقة 13، قبل أن يدرك لونجو جامباني التعادل لسوبر سبورت في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 60 سجل المعتصم بالله الطيب الهدف الثاني له وللهلال.