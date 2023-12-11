النواب يدعو لانعقاد جلسة طارئة في بنغازي الأربعاء المقبل 

أخبارليبيا24

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الإثنين أعضاء مجلس النواب إلى الجلسة الطارئة التي ستنعقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي الأربعاء المقبل.

وأوضحت هيئة رئاسة مجلس النواب، أن الجلسة ستكون لمناقشة البند الطارئ المتعلق بتعديل قانون نظام القضاء.

وفي 26 يوليو الماضي أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن مجلس النواب صوت بالإجماع على تعديل المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021.م بشأن نظام القضاء.

وأوضح بليحق أنه تم خلال الجلسة التصويت بالإجماع على تكليف المستشار مفتاح محمد إبراهيم القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم رفع الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.