الكهرباء تواصل صيانة أضرار الشبكة بعد التقلبات الجوية  

11 ديسمبر، 2023 2:34 م
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أخبار ليبيا 24

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، مواصلة أعمال الصيانة التي قامت بها فرق الصيانة للأعطال الناجمة عن التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد خلال الـ48 ساعة الماضية.

وشهد الخط الهوائي داخل دائرة توزيع مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس أعمال صيانة طارئة للأضرار التي تسببت بها التقلبات الجوية.

وعاد التيار الكهربائي في نطاق منطقة الكريمية بعد أعمال صيانة على خط جامع الزيتونة (محول امبارك) الذي تعرض لصاعقة أدت إلى حدوث أعطال، وكذلك صيانة وتركيب عمود مكسور.

كما شهدت مناطق ومدن الجبل الغربي صيانة أعمدة محروقة ومكسورة وأسلاك مقطوعة وكوابل معطوبة فيما لا يزال العمل مستمر لصيانة كل الأعطال وإرجاع التيار الكهربائي.

وأيضا باشرت الشركة في دائرة التوزيع بمنطقة مرزقأعمال صيانة محول قدرة 1000 أمبير، وجرى إرجاع التيار الكهربائي للمناطق التي يغذيها هذا المحول.

11 ديسمبر، 2023 2:34 م
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