الدبيبة يجدد ترحيبه بمبادرة باتيلي بشأن عقد اجتماع خماسي لحل الخلافات بشأن الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، ترحيبه بالمبادرة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لجمع الأطراف السياسية على طاولة حوار جديدة لحل الخلافات بشأن الانتخابات.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأحد مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدون لدى ليبيا.

وقال الدبيبة، أؤكد تحريبي بهذه الدعوة طالما أنها تأتي ضمن الجهود الدولية لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة.

وأضاف، أن أن الشعب الليبي يرفض المراحل الانتقالية ويرغب في الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات باعتبارهم أصحاب الكلمة النهائية في كافة النتائج ومشاركتهم أصبحت ضرورة ملحة.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا قد دعا الأطراف الخمسة الرئيسة في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية.

والأطراف هي: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وهذه الدعوة لاقت معارضة من قبل الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، برئاسة أسامة حماد، لعدم دعوتها للاجتماع.