الحكم المحلي تبحث سبل استكمال المشاريع المتوقفة بالبلديات

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بحث وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة الوحدة، مصطفى أحمد سالم ، اليوم الإثنين، مع رئيس مصلحة الطرق والجسور، حسين سويدان، ومدير إدارة الفروع بالمصلحة وبحضور عمداء بلديات (الرحيبات، جادو، باطن الجبل، الجميل)، سبل مواصلة تنفيذ مشروعات رصف وتعبيد الطرق بالبلديات.

كما تناول الاجتماع مناقشة سبل استكمال بعض المشاريع المتوقفة بالبلديات والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن، وذلك بما يضمن تحسين البنية التحتية وتوفير طرق آمنة ومريحة للمجتمعات المحلية.

وأكد الوكيل على أهمية تكامل الجهود بين الوزارة والمصلحة والبلديات ومتابعة تنفيذ المشروعات وتحديد المعوقات التي قد تواجه عمليات البناء وصيانة الطرق، لضمان نجاح تنفيذ هذه المشروعات ولتعزيز التنمية المحلية في مختلف المناطق.