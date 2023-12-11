الحرب الإسرائيلية على غزة تدمر 350 ألف وحدة سكنية

أخبار ليبيا 24

تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في تدمير 305 ألف وحدة سكنية، 52 ألف وحدة سكنية دُمرت كلياً، و253 ألف وحدة دُمرت جزئياً.

مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل ثوابتة قدّر في تصريحاتٍ صحفية عدد الأفراد الذين فقدوا منازلهم أكثر من مليون شخص، متوقعًا أن تسجيل الخسائر الاقتصادية الأولية للإعمار أكثر من 11 مليار دولار، بحسب الثوابة.

وفيما سبق.. حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الولايات المتحدة مسؤولية «ما يسيل من دماء» في غزة بعد استخدامها حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف القتال في القطاع.

واعتبر عباس الموقف الأمريكي حيال ما يحدث في غزة العدواني وغير الأخلاقي، على حد تعبيره.

وفي الأثناء… قتل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى هذه اللحظة أكثر من 10 آلاف طفل ورضيع في غزة بينهم مئات تحت الأنقاض

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن حصيلة القتلى في الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة تجاوز 23012 قتيلاً، من بينهم 9077 طفلاً ورضيعاً، حسب البيان الصادر عن المرصد الحقوقي.