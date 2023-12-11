البحث على المفقودين: إجمالي العينات المأخوذة من الجثامين مجهولة الهوية في درنة 5621 عينة 

11 ديسمبر، 2023 12:24 ص
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أخبارليبيا24 

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وصول إجمالي عدد العينات المأخوذة من الجثامين مجهولة الهوية في مدينة درنة، إلى 5621 عينة. 

وأوضحت الهيئة أن فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة استخرجت من مقبرة الظهر الحمر بالمدينة، 1739 جثة مجهولة الهوية من ضحايا الإعصار، و34 كيسا من الأشلاء. 

وأشارت الهيئة إلى تولى فريق الطب الشرعي بالهيئة الكشف على 1875 جثمانا، وإعداد التقارير الطبية لها. 

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بلوغ إجمالي الجثامين التي أعادت دفنها بعد استكمال الإجراءات القانونية والجوانب الشرعية، 1847 جثمانا مجهول الهوية داخل مقبرة الفتايح، إضافة إلى دفن 28 كيسا من الأشلاء. 

11 ديسمبر، 2023 12:24 ص
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