الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في 2024 «قاتم»

11 ديسمبر، 2023 11:02 م
0 0

أخبار ليبيا 24

أعلنت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 46.4 مليار دولار خلال 2024؛ لتوفير مساعدات إنسانية لـ 180.5 مليون شخص حول العالم.

المنظمة حذّرت في بياناتٍ حديثة من «الوضع الإنساني تلذي وصفتهُ بـ«القاتم» جراء النزاعات والظروف المناخية الطارئة وتراجع الاقتصادات تصعب ظروف أفراد الفئات الضعيفة بالمجتمع» حسب بيانها.

كما أشارت منظمة الأمم المتحدة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وخصوصًت السودان وأفغانستان هما من أشد الدول التي تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة وضخمة.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة طلبت خلال العام الحالي مساعدتها لجمع 56.7 مليار دولار، لكنها حصلت على 35% فقط من هذا المبلغ، حسب بيانات المنظمة.

11 ديسمبر، 2023 11:02 م
0 0

المزيد من الأخبار

وكالة أخبار ليبيا 24

النواب يدعو لانعقاد جلسة طارئة في بنغازي الأربعاء المقبل 

11 ديسمبر، 2023 10:44 م

لأول مرة منذ 10 سنوات.. معدل البطالة التركي يتراجع

11 ديسمبر، 2023 10:37 م

الحرب الإسرائيلية على غزة تدمر 350 ألف وحدة سكنية

11 ديسمبر، 2023 10:35 م
مؤسسة النفط

الوطنية للنفط: مليون و214 ألف برميل يوميًا إنتاج الخام خلال الـ 24 ساعة الماضية 

11 ديسمبر، 2023 10:09 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى