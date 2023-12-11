الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في 2024 «قاتم»

أخبار ليبيا 24

أعلنت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 46.4 مليار دولار خلال 2024؛ لتوفير مساعدات إنسانية لـ 180.5 مليون شخص حول العالم.

المنظمة حذّرت في بياناتٍ حديثة من «الوضع الإنساني تلذي وصفتهُ بـ«القاتم» جراء النزاعات والظروف المناخية الطارئة وتراجع الاقتصادات تصعب ظروف أفراد الفئات الضعيفة بالمجتمع» حسب بيانها.

كما أشارت منظمة الأمم المتحدة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وخصوصًت السودان وأفغانستان هما من أشد الدول التي تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة وضخمة.

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة طلبت خلال العام الحالي مساعدتها لجمع 56.7 مليار دولار، لكنها حصلت على 35% فقط من هذا المبلغ، حسب بيانات المنظمة.