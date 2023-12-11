الأردن: لن تُحل القضية الفلسطينية على حساب المملكة»

أخبار ليبيا 24

قال ملك الأردن عبد الله الثاني «لن تُحل القضية الفلسطينية على حساب المملكة»

جاء ذلك خلال لقاء مع رؤساء هيئة الأركان المشتركة وعدد من مديري الأجهزة الأمنية المتقاعدين، حيثُ أكد العاهل الأردني أنّ «الأردن واثق بنفسه، وقوي بوعي شعبه وبقوة جيشه وأجهزته الأمنية» بحسب ما نقله الديوان الملكي.

وفي وقتٍ سابق.. اعتبر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن أي محاولة من شأنها تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية تشكل إخلالاً مادياً في اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل.

الخصاونة؛ جدّد رفض الأردن أي محاولات من هذا القبيل، قائلاً إنها تعد «بمثابة إعلان حرب علينا، كونها تشكل إخلالاً مادياً باتفاقية السلام»، بحسب ما نشرته رئاسة الوزراء الأردنية.

بدوره شدّد ملك الأردن عبد الله الثاني على أن مبدأ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لوقف القتل والدمار في فلسطين