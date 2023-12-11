إنشاء غرفة طوارئ في درنة وإخلاء أحياء وتخصيص أرقام طوارئ عقب أنباء عن سوء الأحوال الجوية

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أنشأت في مدينة درنة اليوم الأحد غرفة أمنية خاصة بالطوارئ برئاسة مدير الأمن أمبارك مصطفى بوحرارة وعضوية الأجهزة الأمنية والخدمية بالمدينة.

وخصصت الغرفة التي أنشأت عقب أنباء عن سوء الأحوال الجوية أرقامًا للطوارئ 0919354523 – 0925795585 .

وتم الاتفاق خلال اجتماع موسع على توفير عدد (6) مدارس من مراقبة التعليم درنة تجهز لإيواء النازحين من المناطق المستهدفة بالإخلاء.

واتفق الحضور كذلك على إخلاء بعض المناطق القريبة من شواطئ البحر والأودية ومجاري المياه ︎منها حي السيدة خديجة رقم (10/11/17/18)︎، وحي (400) الإسطلات، وحي البخارية︎، وحي وادي الناق︎ة، ومنتجع إيميليا.

وتم التأكيد على تكليف دوريات لمتابعة مجرى الأودية، وتشكيل فرق من الإسعاف والطوارئ والكشافة والهلال الأحمر.

وشدد مدير الأمن على تنفيذ الخطة الأمنية وذلك للحفاظ على أمن المواطنين.