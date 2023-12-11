أورلاندو يكشف عن نتائج اجتماع السفراء الأوروبيين مع المنفي والدبيبة وباتيلي  

أخبار ليبيا 24

كشف سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، اليوم الإثنين، عن نتائج اجتماعات السفراء الأوروبيين المعتمدين لدى ليبيا مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، والمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، في طرابلس أمس الأحد.

وقال أورلاندو، عبر صفحته بموقع إكس، أن الحاضرين أكدوا في الاجتماعات الثلاث على الدعم المشترك لجهود الأمم المتحدة لعقد اجتماع بين الأطراف الخمسة الرئيسية، وإشراك الأطراف المعنية على طريق الانتخابات.

وكان قد دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري لقمة خماسية، وهم: رئيسا مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، والقائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأكد المنفي خلال لقائه مع السفراء الأوروبيين الذي عُقد أمس الأحد في طرابلس استعداد المجلس الرئاسي لأداء دور توافقي لإحراز تقدم في العملية السياسية ورعاية أي جهود للبعثة الأممية تحظى بتوافق وتؤدي إلى الانتخابات، فيما رحب الدبيبة بدعوة باتيلي التي قال إنها تأتي ضمن الجهود الدولية لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة، لكنه أشار إلى رفضه المراحل الانتقالية، وفق بيانين منفصلين صادرين عن المجلس الرئاسي والحكومة.

وأشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق السفراء الأوروبيين مع المنفي والدبيبة وباتيلي على إدارة فعالة للحدود والهجرة قائمة على حقوق الإنسان، ومنصة وطنية موحدة لإعادة الإعمار والتنمية بعد الفيضانات.