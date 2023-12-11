أخبار ليبيا 24

نجح فريق أبوسليم الليبي من تحقيق فوز مهم على نظيره سوار الغيني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

والتقى الفريقان على ملعب “19 مايو 1956″، في مدينة عنابة الجزائرية، وسجل هدف الفوز لـ أبوسليم الليبي محمد القاضي في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة، رفع أبوسليم الليبي، الذي يشارك للمرة الأولى في كأس الكونفدرالية الإفريقية، رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل مركز الوصافة خلف المتصدر الزمالك صاحب الـ 9 نقاط، في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما ظل سوار الغيني متذيلًا الترتيب دون نقاط.

ويتنافس أبوسليم الليبي وسوار الغيني في المجموعة الثانية رفقة الزمالك وساجراد الأنغولي.