أبوسليم يحتل وصافة المجموعة الثانية بالكونفيدرالية

11 ديسمبر، 2023 8:29 ص
0 0

أخبار ليبيا 24

نجح فريق أبوسليم الليبي من تحقيق فوز مهم على نظيره سوار الغيني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

والتقى الفريقان على ملعب “19 مايو 1956″، في مدينة عنابة الجزائرية، وسجل هدف الفوز لـ أبوسليم الليبي محمد القاضي في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة، رفع أبوسليم الليبي، الذي يشارك للمرة الأولى في كأس الكونفدرالية الإفريقية، رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل مركز الوصافة خلف المتصدر الزمالك صاحب الـ 9 نقاط، في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما ظل سوار الغيني متذيلًا الترتيب دون نقاط.

ويتنافس أبوسليم الليبي وسوار الغيني في المجموعة الثانية رفقة الزمالك وساجراد الأنغولي.

 

الوسوم
11 ديسمبر، 2023 8:29 ص
0 0

المزيد من الأخبار

أبرزها الهجرة والجريمة المنظمة..عيسى عبدالمجيد يناقش القضايا المشتركة مع النيجر 

11 ديسمبر، 2023 1:56 ص

البحث على المفقودين: إجمالي العينات المأخوذة من الجثامين مجهولة الهوية في درنة 5621 عينة 

11 ديسمبر، 2023 12:24 ص

إنشاء غرفة طوارئ في درنة وإخلاء أحياء وتخصيص أرقام طوارئ عقب أنباء عن سوء الأحوال الجوية

11 ديسمبر، 2023 12:09 ص
حالة الطقس

مراقبات تعليم بشرق ليبيا تعلن غد الإثنين عطلة رسمية لسوء الأحوال الجوية 

10 ديسمبر، 2023 10:55 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى