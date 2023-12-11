أبرزها الهجرة والجريمة المنظمة..عيسى عبدالمجيد يناقش القضايا المشتركة مع النيجر 

11 ديسمبر، 2023 1:56 ص
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أخبارليبيا24 

ناقش وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية عيسى عبد المجيد، مع رئيس وزراء جمهورية النيجر علي الأمين زين عدة قضايا متشركة بين البلدين. 

وتطرق الاجتماع الذي تم في العاصمة نيامي، إلى قضايا الهجرة و مكافحة الجريمة المنظمة، وتجارة المخدرات وحماية الحدود. 

واستعرض الجانبان تسهيل نقل البضائع بين البلدين، وعدد من المذكرات المشتركة. 

أكد وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية ، قربَ فتح قنصليات للنيجر في مناطق الحكومة الليبية. 

 ولفت عبدالمجيد إلى أنه ستتم مناقشة ملف الهجرة في لقاءات قادمة، بعد قرار دولة النيجر الأخير حول تجريم الهجرة . 

11 ديسمبر، 2023 1:56 ص
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