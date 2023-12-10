مصلحة الطرق تحذر السائقين من انجراف جزئي بالطريق الرئيسي بالزنتان

10 ديسمبر، 2023 11:23 ص
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أخبار ليبيا 24

حذرت مصلحة الطرق والجسور بالمنطقة الغربية، اليوم الأحد، المواطنين بتوخي الحيطة والحذر عند المرور من الطريق عند عبارة “وادي الغراب” على الطريق الرئيسي ببلدية الزنتان.

وأشارت غرفة الطوارئ بالمصلحة، في بيان، إلى انجراف جزئي بجسم الطريق نتيجة التقلبات الأحوال الجوية، وهطول الأمطار الغزيرة على مناطق الجبل الغربي وجريان الأودية.

وتمر البلاد بتقلبات جوية، إذ هطلت كميات أمطار جيدة إلى غزيرة، أمس، علي مناطق الشمال الغربي نتيجة التقلبات الجوية، وتراوحت بين 40 و85 ملليمترا علي بعض مناطق الساحل الغربي، ومرتفعات الجبل الغربي.

10 ديسمبر، 2023 11:23 ص
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