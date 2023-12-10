مصر… بدء العملية الانتخابية لانتخاب الرئيس الجديد

أخبار ليبيا 24

شرع المصريون اليوم الأحد في التصويت لانتخاب رئيس للبلاد لفترة مدتها ست سنوات، وبحسب ما بثهُ التلفزيون المصري، فقد توجه صباح اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع.

حيثُ يتنافس أمام السيسي ثلاثةٌ مرشحين: هم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وفي سياقٍ منفصل.. بلغ معدل التضخم السنوي في مصر 34.6% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي، وفق ما نقله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وفي سياقٍ منفصل… بلغ عجز الميزان التجاري المصري بنحو 10.3% خلال سبتمبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ على أساس سنوي ليصل إلى 3.14 مليار دولار

ويف سياقٍ ذي صلة.. قفز العجز الكلي للميزانية المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 3.85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.