مراقبات تعليم بشرق ليبيا تعلن غد الإثنين عطلة رسمية لسوء الأحوال الجوية 

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أعلنت مراقبات التعليم بمدن بنغاري وأجدابيا والمرج والساحل والبيضاء ودرنة غداً الإثنين عطلة للمؤسسات التعليمية لسوء الأحوال الجوية.

وكانت مراقبة التربية والتعليم بنغازي أعلنت أن يوم غد الإثنين سيكون عطلة بشكل رسمي تحسباً للأحوال الجوية التي قد تطرأ.

فيما أعلنت مراقبة التربية والتعليم البيضاء أنه بناءً على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية، وتحسبًا لأي ظرف طارئ وحفاظاً على سلامة الجميع، تقرر إعلان يوم الغد الإثنين عطلة رسمية بكافة المدارس العامة والخاصة.

وأكدت مراقبة التربية والتعليم درنة تعليق الدراسة يوم غد الإثنين بناء على الاجتماع الموسع لمديرية الأمن بالمدينة درنة أمس الأحد والذي ضم بعضا من أعضاء لجنة الأزمة والطوارئ.

وأشارت إلى أنه تم تجهيز عدة مدارس من أجل إيواء النازحين بها من بعض المناطق التي تم ربما يتم إخلائها.

كما أعلنت مراقبة التربية والتعليم أجدابيا أن الأحد والاثنين عطلة رسمية، موضحة أنه جاء استناداً إلى قرار وزارة التربية والتعليم على أن تستأنف الدراسة يوم الثلاثاء.