في اليوم العالمي للفساد.. شكشك: نواجه تهريب الوقود واستغلال الوظيفة العامة

أخبار ليبيا 24

قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أمس السبت، إن الديوان يعمل على محاصرة الفساد في ليبيا عبر مراقبة بند المرتبات العامة والاعتمادات المستندية وجباية الإيرادات العامة واجبة التحصيل، ومنع استغلال الوظيفة العامة.

وأضاف شكشك في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام أن الديوان يعمل على الحد من تهريب الوقود وتنظيم العلاج في الخارج وإيفاد الطلبة ومساعدة الجهات المعنية في تدشين منظومات رقمية تسهل الرقابة المالية.

وأشار إلى حرصه على مواجهة الوساطة والمحسوبية وعدم العدالة في التعامل واستغلال الوظيفة العامة في الحصول على أموال بدون وجه حق، وكذلك مكافحة الفساد طيلة الأعوام الماضية بنشر الديوان تقاريره بشكل سنوي.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة أهمية استئصال الفساد في ليبيا خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد المتمثل في الانقسام السياسي الطويل وعدم الاستقرار وطول أمد المراحل الانتقالية المتعاقبة.

وتابع شكشك: “الفساد المستشري في مناحي حياتنا المختلفة يحتاج إلى تكاتف وطني كبير وبرنامج وطني متوافق عليه، يبدأ بتزويد التعليم ومناهجه ومفرداته بموضوعات نبذ الفساد ومحاربته”.