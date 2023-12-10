على طريقة برايل.. الانتخابات الرئاسية في مصر تستخدم بطاقات اقتراع لأول مرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تستخدم اللجان الانتخابية المصرية لأول مرة في تاريخ الانتخابات بالبلاد بطاقات الاقتراع بطريقة برايل لتمكين فاقدي البصر من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال المستشار أحمد عبد الجواد، رئيس اللجنة الفرعية 3 في بني سويف في تصريحات لـ”المصري اليوم”، إن طريقة الانتخاب ببطاقة برايل متوفرة في جميع اللجان، وأن القانون يسمح لرئيس اللجنة مساعدة الناخب فاقد البصر على اختيار مرشحه في بطاقة الاقتراع إذا كان لا يجيد استخدام طريقة برايل.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 صباح اليوم الأحد، حيث ينافس السيسي (68 عاما) مرشح حزب الوفد أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر عبد السند يمامة (71 عاما)، ومرشح الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران (66 عاما)، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (59 عاما).

وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 67 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين من الأحد حتى الثلاثاء، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة رسميا في 18 ديسمبر الجارى، بحسب الجدول الزمنى المعلن عنه مسبقا.

وحال وجود جولة إعادة سيتم إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين في الداخل أيام 8 و9 و10 يناير، فيما سيتم إعلان النتائج 16 يناير 2024.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 67 مليون ناخب، موزعين على 10 آلاف و85 مركز اقتراع على مستوى الجمهورية، وبإشراف 15 ألف قاضي.

وكان المصريون المقيمون بالخارج صوتوا في الانتخابات على مدار 3 أيام في 121 دولة حول العالم من 1 إلى 3 ديسمبر، في 137 لجنة فرعية موزعين بمقار البعثات الدبلوماسية، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجموعة للانتخابات.