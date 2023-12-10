سقوط أمطار متفرقة على مناطق شمال غرب البلاد

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية أن كميات أمطار هطلت يوم الأمس على مناطق الشمال الغربي نتيجة التقلبات فكانت في مجملها جيدة إلى غزيرة حيت تراوحت ما بين (40-85) ملليمتر علي بعض مناطق الساحل الغربي ومرتفعات الجبل الغربي.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر هذا اليوم على مناطق شمال غرب ليبيا خاصة الساحلية من (مصراتة إلى سرت) وتبدأ السحب الممطرة في الانقشاع تدريجيا من مساء اليوم علي معظم هذه المناطق.

وتشهد السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر هذا اليوم علي بعض المناطق خاصة الساحلية, تبدأ السحب الممطرة في الانقشاع بداية من مساء اليوم وتقل فاعليتها.

والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم قد تصل سرعتها إلى (50) كم/س على أغلب المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (13-19)م.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر علي أغلب المناطق يصحبها خلايا رعدية و تكون فرصة الأمطار جيدة بداية من هذه الليلة ويوم الغد الإثنين قد تكون غزيرة أحيانا خاصة على مناطق الخليج إلى بنغازي – المرج – والدواخل – الجبل الأخضر حتى أقصي الساحل الشرقي مما قد تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

والرياح متغيره الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط علي المناطق الساحلية تصل سرعتها إلى (50)كم/س، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (2015).

وفي الجفرة سبها- غات – غدامس- الحمادة تتكاثر السحب على مناطق الحمادة والجفرة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (1917)م.

بينما في الواحات – السرير -تازربو الكفرة تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على مناطق الواحات والسرير يتخللها سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-22).