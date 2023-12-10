رسو ناقلة نفطية على رصيف ميناء الحريقة في طريقها إلى بريطانيا  

أخبارليبيا24- خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق، أن الناقلة النفطية (دلتا كوماندر) رست اليوم الأحد على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة ستشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى بريطانيا.

وأوضح المصدر أن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية الثانية خلال شهر ديسمبر الجاري وقادمة من بريطانيا.

وأفاد المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 200 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.