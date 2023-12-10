تونس تعترض 70 ألف مهاجر غير شرعي منذ بدء 2023

أخبار ليبيا 24

تمكن الحرس الوطني التونسي، من اعتراض ما يقرب من 70 ألف مهاجر كانوا بصدد الهجرة من الشواطئ التونسية إلى الأوروبية.

المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، أكد في تصريحاتٍ صحفية أنّ السلطات التونسية تمكنت من اعتراض 69963 مهاجرًا خلال 11 شهرًا منذ بدء العام 2023، مشيرًا إلى أن الرقم هو أكثر من ضعف الرقم المسجل في العام ‏الماضي 2022، على حد قوله.

وفي سياقٍ منفصل… كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس عن تضخم معدل العجز التجاري التونسي بنسبة 26.8 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء في تونس؛ بلغ العجز ملياري دينار أي ما يعادل 643.3 مليون دولار، مقارنة مع سبتمبر من العام نفسه، حيث بلغ 1.5 مليار دينار.

وفيما سبق.. كشفَ البنك الدولي تباطؤ الاقتصاد التونسي خلال النصف الأول من 2023 رغم انتعاش قطاع السياحة.