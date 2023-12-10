بالتزامن مع التقلبات الجوية.. شركة الكهرباء تتلقى 250 بلاغا عن أعطال بالشبكة

أخبار ليبيا 24

تلقت الشركة العامة للكهرباء أكثر من 250 بلاغًا بأعطال على الشبكة تزامنًا مع التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، السبت، إن جل الأعطال جرى إصلاحها دون أن تضيف مزيد التفاصيل.

وتمر البلاد بتقلبات جوية دفعت حكومة الوحدة الوطنية إلى إعلان اليوم الأحد إجازة رسمية في المؤسسات والمرافق العامة، للحفاظ على سلامة المواطنين من آثار الطقس المتوقعة.

في حين منح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، السبت، وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتقني صلاحيات تعطيل الدراسة من عدمها غدًا الأحد؛ نظرًا للظروف المناخية.

إلى ذلك، قال مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محيي شعبان، مساء السبت، إن المنخفض الجوي بلغ ذروته خلال هذه الساعات على منطقة طرابلس وضواحيها وجنوب طرابلس وبعض مناطق الجبل وصولا إلى ترهونة وبني وليد مسبّبًا جريان الأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.