الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة يتابع سير أعمال حل المختنقات المائية  في أبوسليم 

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أجرى الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بزيارة بلدية أبوسليم للاطمئنان عل سير أعمال حل المختنقات المائية.

وقالت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة أن وزير الحكم المحلي _رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، بدر الدين التومي، أجرى السبت ، زيارة ميدانية إلى بلدية أبو سليم، رافقه فيها الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة ومدير الشركة العامة للخدمات طرابلس محمد اسماعيل، وذلك بهدف الوقوف على سير أعمال حل المختنقات المائية بالطرقات الرئيسية والفرعية التي نجمت عن الأمطار الغزيرة.

وخلال الزيارة، قام التومي بتفقد الأحياء السكنية المتأثرة وتقييم الوضع والتأكد من سلامة المواطنين، كما زار مركز طب الطوارئ والميدان واطلع على سير العمل به، مبرزًا أهمية مواصلة تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين في مثل هذه الظروف الصعبة.

كما قام التومي بزيارة الوادي المجاور للتأكد من سلاسة تدفق المياه والاطمئنان على سلامة البنية التحتية المحيطة به.

و أكد التومي خلال الزيارة على أهمية تقديم الدعم اللازم للبلديات المتأثرة وضرورة تحديد الاحتياجات والعمل على حل المختنقات المائية بأسرع وقت ممكن، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ استجابة سريعة وفعالة في مثل هذه الحالات.