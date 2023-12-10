الأعلى للدولة: الفساد وباء مستفحل يضرب أطنابه في شتى المجالات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

وصف المجلس الأعلى للدولة، الفساد في ليبيا بالوباء المستفحل، وقال إنه ضرب أطنابه في شتى مجالات الحياة، معتبرًا أنه من أكبر التحديات التي تواجهها الدولة منذ عدة أجيال، داعيًا المؤسسات ذات العلاقة والمهتمة بمحاربة هذه الظاهرة لمزيد العمل والتعاون.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس لمناسبة الذكرى السنوية لليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر من كل عام، وذكر بتوقيع ليبيا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2003 ومصادقتها عليها بموجب قانون في العام 2005، وإنشاء عدة مؤسسات لمكافحة الفساد ومنعه.

وتابع: “فضلا عن نص الاتفاق السياسي الليبي في المباديء الحاكمة منه وفي ملاحقه على ضرورة مكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية ولجان التقصي والمحاسبة لمكافحة الفساد، غير أنه أشار إلى أنه على الرغم من كل ذلك فإن الفساد اليوم قد ضرب أطنابه في شتى مجالات الحياة، ولذا يعد من أكبر التحديات التي تواجهها الدولة منذ عدة أجيال، وهي تحديات تهدد ازدهار الوطن واستقرار البلاد ونموها، وفق المجلس.

ونبه مجلس الدولة إلى أن للفساد آثار سلبية على كل جوانب حياة المجتمع وأفراده، حيث يتشابك مع الصراعات والاضطرابات ما يهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويقوض أسس المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.

وأشار إلى أن الفساد بات ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية عالمية معقدة تؤثر على جميع البلدان، إذ يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويسهم في عدم الاستقرار الحكومي.