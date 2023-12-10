الأرصاد يُحذر من جريان الأودية المحلية في مناطق الساحل الشرقي

أخبار ليبيا 24

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من جريان الأودية المحلية في مناطق الساحل الشرقي للبلاد.

وقال المركز في نشرة الأحوال الجوية أنه ستكون هناك فرصة الأمطار جيدة بداية من هذه الليلة ويوم الغد الإثنين علي مناطق الشمال الشرقي.

وأوضح المركز أن الأمطار قد تكون غزيرة أحيانا خاصة على (مناطق الخليج إلى بنغازي– المرج – والدواخل – الجبل الأخضر حتى أقصي الساحل الشرقي) مما قد تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة), مع رياح نشطة تصل سرعتها أحيانا إلى (50) كيلو متر/ساعة، داعيا المواطنين للانتباه والحذر في تلك المناطق.

كما توقع المركز الوطني أن تستقر حالة الطقس على كامل مناطق البلاد يوم الثلاثاء المقبل.