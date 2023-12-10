إيران: جذور الحرب على غزة تعود لأمريكا  

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي: إن أمريكا وبالرغم من مطالبة المجتمع الدولي لوقف جرائم حرب الصهاينة في فلسطين، إلا أنها استخدمت حق النقض ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار، وفق قوله.

وأضاف الرئيس الإيراني في تدوينة له عبر موقع أكس أن قرار الفيتو الأمريكي أثبت أن الجذور الرئيسية لهذه الحرب والجرائم تعود إلى أمريكا، على حد تعبيره.

من جهةٍ أخرى قال رئيسي في وقتٍ سابق.. إن الاحتلال الإسرائيلي «لم يحقق أياً من أهدافها» خلال حربه على غزة منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وقال رئيسي خلال تصريحاتٍ نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني: إذا أردنا إجراء تحليل بعد 40 يوماً (من الحرب)، فهو أن العدو قد هُزم، على حد قوله.