أوكرانيا.. زيلينسكي يدعو جنوده للمبادرة في القتال

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مهمة بلادنا – حتى الآن في الشتاء بغض النظر عن مدى الصعوبة التي قد تكون عليها – هي إظهار القوة، وألا ندع العدو يأخذ زمام المبادرة، وألا ندعهم يتحصنون»،

ودعا زيلينسكي القوات الأوكرانية على المبادرة في القتال لدحر العدوان الروسي على أوكرانيا.

وفي وقتٍ سابق.. حذر تالولايات المتحدة من «نفاد الأموال لتلبية احتياجات أوكرانيا من الأسلحة والمساعدات بحلول نهاية العام».

إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن؛ وفي بيان صدر اليوم، شددت على إمكانية نفاد الأموال مشيرةً إلى مخاطر التأخر في توفير عشرات المليارات من الدولارات لأوكرانيا.

وفقًا للبيان فإن تذبذب التمويل سيؤدي لـ «احتمالية الانتصارات العسكرية الروسية»، معتبرةً أن استمرار تمويل أوكرانيا «هو بمثابة المفتاح لتجنب صراع أكبر في المنطقة» على حد تعبير البيان.

من جهتها أكدتْ ألمانيا مواصلة واستمرار إرسالها وتقديمها الدعم العسكري لأوكرانيا