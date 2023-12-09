هيئة السلامة الوطنية ترفع درجة التأهب تحسبا للتقلبات الجوية المحتملة

أخبار ليبيا 24

أعلنت هيئة السلامة الوطنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية رفع درجة الاستعداد والتأهب، تحسبا لأي طارئ، مع احتمال هطول الأمطار وارتفاع منسوب المياه.

جاء ذلك في رسالة، إلى مديري فروع الهيئة بالمناطق، ومديري إدارة الطوارئ والأزمات، والدفاع المدني، والإنقاذ البحري، والتلوث البيئي، ومركز الدعم والإسناد، ورئيس مكتب المناوبة والتنسيق.

وطلبت الهيئة من منتسبي تلك الجهات أن يكونوا على جاهزية تامة، واتخاذ الإجراءات وتدابير الأمن والسلامة الكفيلة بالمحافظة على حماية الأرواح والممتلكات، داعية إلى العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق فيما بينهم، وموافاتها بالموقف اليومي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة على أغلب مناطق شمال غرب ليبيا، وتكون شديدة الغزارة احيانا على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية مع انخفاض درجات الحرارة، وتشمل الأمطار مناطق الشمال الشرقي تدريجيا من مساء اليوم السبت.