مقتل 3 من عناصر حزب الله إثر قصف الاحتلال

أخبار ليبيا 24

قُتل ثلاثة لبنانيين وسوري جراء ضربات الاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة المتاخمة لمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل

بدوره أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل سوري و3 من عناصر حزب الله اللبنانية، من وحدة الرصد وإطلاق الصواريخ، وفق البيان.

وفي وقتٍ سابق… لقيّ مقاتلان سوريّان حتفهما جراء غارات إسرائيلية استهدفت حزب الله في دمشق.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المقاتلان مواليان لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، كما أشار إلى إصابة 7 مقاتلين يعملون في الحزب ضمن تلك الغارات الجوّية.

وفي الأثناء… نفذ الاحتلال الإسرائيلي هجمات جويّة على محيط العاصمة السورية دمشق، تزامنًا مع استئناف الحرب على قطاع غزة.