مقتل 10 آلاف طفل غزيّ منذ 7 أكتوبر

أخبار ليبيا 24

قتل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى هذه اللحظة أكثر من 10 آلاف طفل ورضيع في غزة بينهم مئات تحت الأنقاض

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن حصيلة القتلى في الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة تجاوز 23012 قتيلاً، من بينهم 9077 طفلاً ورضيعاً، حسب البيان الصادر عن المرصد الحقوقي.

بدورها.. قالت منظمة الصحة العالمية، إن النظام الصحي في قطاع غزة «منهك ولا يمكنه تحمّل خَسارة سيارة إسعاف أو سرير مستشفى واحد» على حد تعبيرها.

المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندمير، أكد خلال مؤتمر صحافي بجنيف، أنّ «الوضع يزداد فظاعة يوماً بعد يوم بشكل لا يصدَّق» وفق قوله.

وفي وقتٍ سابق.. أظهرت بيانات حكومية في فلسطين أن 60 في المائة من الجرحى في قطاع غزة بحاجة إلى إخراجهم من القطاع لتلقي العلاج فوراً.

الإذاعة الفلسطينية نقلت عن الهلال الأحمر قوله: «نحن على أعتاب كارثة صحية وبيئية في قطاع غزة… القطاع الصحي منهار تماماً وبحاجة إلى إسناده بكوادر من خارج القطاع» وفق قولها