محلي بني وليد يشكل غرفة عمليات للتعامل مع التقلبات الجوية المحتملة

9 ديسمبر، 2023 10:38 ص
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أخبار ليبيا 24

أصدر المجلس البلدي بني وليد قرارا بتشكيل غرفة عمليات ولجنة للطوارئ بخصوص التغير المناخي والتغيرات المفاجئة لحالة الطقس.

وتضم اللجنة أعضاء المجلس البلدي ورئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بني وليد ورئيس غرفة الطوارئ المشتركة داخل البلدية.

كما تضم أيضا ممثلين عن مديرية الأمن والمستشفى العام ومركز طب الطوارئ وجهاز الإسعاف وجهاز الإصحاح البيئي والشركة العامة للمياه والمركز الصحي المدينة بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية داخل بني وليد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار غزيرة على أغلب مناطق  شمال غرب ليبيا، وتكون شديدة الغزارة احيانا على بعض المناطق تصحبها خلايا رعدية مع انخفاض درجات الحرارة، وتشمل الأمطار مناطق الشمال الشرقي تدريجيا من مساء اليوم السبت.

 

9 ديسمبر، 2023 10:38 ص
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