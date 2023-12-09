غرق شوارع طرابلس مع هطول الأمطار الغزيرة

أخبار ليبيا 24

تسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها طرابلس في غرق بعض شوارعها، وسط تحذيرات ومطالبات من الأجهزة الأمنية المواطنين بعدم الخروج من منازلهم.

وأظهرت مقاطع مصورة، غرق شوارع وأحياء طرابلس بالمياه متسببة في عرقلة حركة السير وقطع بعض الطرق فيها، من ضمنها الطرق المشيدة حديثا ضمن مشروع “عودة الحياة”.

تحذير

وحذرت مديرية أمن طرابلس المواطنين من الخروج من منازلهم خلال الساعات القادمة إلا للضرورة، وذلك بسبب كمية الأمطار الغزيرة، والتي من المتوقع أن تكون أكثر غزارة في باقي ساعات اليوم السبت.

من جانبها نبّهت وزارة الداخلية إلى وجود تجمعات لمياه الأمطار بطريق السريع باتجاه الشرق في جسر زناتة وجسر 20 رمضان، وجسر الغرارات وتحويرة البيفي.

كما نبّهت لوجود تجمعات أخرى للمياه في جزيرة دوران عودة الحياة والإشارة الضوئية الجبس، والإشارة الضوئية التضامن، وجزيرة دوران الدرن.

وقامت فرق الطوارئ التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ بتقديم المساعدة للمواطنين العالقين جراء تجمع مياه الأمطار على الطرق العامة.