عباس: نحمل أمريكا مسؤولية أرقة الدماء في غزة

أخبار ليبيا 24

حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الولايات المتحدة مسؤولية «ما يسيل من دماء» في غزة بعد استخدامها حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف القتال في القطاع.

واعتبر عباس الموقف الأمريكي حيال ما يحدث في غزة العدواني وغير الأخلاقي، على حد تعبيره.

وفي الأثناء… قتل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى هذه اللحظة أكثر من 10 آلاف طفل ورضيع في غزة بينهم مئات تحت الأنقاض

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن حصيلة القتلى في الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة تجاوز 23012 قتيلاً، من بينهم 9077 طفلاً ورضيعاً، حسب البيان الصادر عن المرصد الحقوقي.